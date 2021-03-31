Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области

Политик Алексей Навальный, приговоренный в России к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, сообщается в официальном Instagram осужденного.

«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы», – написал Навальный.

Политик с помощью голодовку требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Он добавил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.

Навальный заявил о «пытках бессонницей» в колонии

Ранее 25 марта Навальный подал заявления к ФСИН и генеральному прокурору, в которых сообщил, что сотрудники колонии каждый час лишают его сна, а из лекарств предоставляют только Ибупрофен и мазь.



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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ГолодовкаАлексей Навальный
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