Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области
Политик Алексей Навальный, приговоренный в России к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, сообщается в официальном Instagram осужденного.
«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы», – написал Навальный.
Политик с помощью голодовку требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Он добавил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.
Ранее 25 марта Навальный подал заявления к ФСИН и генеральному прокурору, в которых сообщил, что сотрудники колонии каждый час лишают его сна, а из лекарств предоставляют только Ибупрофен и мазь.
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