Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области

Политик Алексей Навальный, приговоренный в России к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, сообщается в официальном Instagram осужденного.

«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы», – написал Навальный.

Политик с помощью голодовку требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Он добавил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.