«Малоинтересный человек»: Познер раскритиковал Навального
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, назвав его «малоинтересным человеком».
Журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напомнил о дебатах с Навальным, состоявшихся в 2016 году. По мнению Познера, политик «может говорить, пока ему не возражают».
«Как только начинаются серьезные дебаты, он просто беспомощный. Он переходит на личности: "А вы вот такой, сякой". Вот мы обсуждаем, есть на телевидении цензура или нет. Это есть тема. При чем тут ты, я?», — заявил Познер.
Кроме того, журналист отметил, что в начале дебатов 97% зрителей поддерживали Навального. По окончании дискуссии доля сторонников Познера увеличилась до 34%.
«Притом, что аудитория явно Навального. Он на фоне отсутствия всякой настоящей оппозиции выглядит хорошо. Но ее нету, оппозиции-то», — заключил телеведущий.
Ранее Познер в эфире «Эха Москвы» заявил, что Запад оказал существенное влияние на взгляды президента РФ Владимира Путина.
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