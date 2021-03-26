«Малоинтересный человек»: Познер раскритиковал Навального

Журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напомнил о дебатах с Навальным, состоявшихся в 2016 году. По мнению Познера, политик «может говорить, пока ему не возражают».

«Как только начинаются серьезные дебаты, он просто беспомощный. Он переходит на личности: "А вы вот такой, сякой". Вот мы обсуждаем, есть на телевидении цензура или нет. Это есть тема. При чем тут ты, я?», — заявил Познер.

Кроме того, журналист отметил, что в начале дебатов 97% зрителей поддерживали Навального. По окончании дискуссии доля сторонников Познера увеличилась до 34%.

«Притом, что аудитория явно Навального. Он на фоне отсутствия всякой настоящей оппозиции выглядит хорошо. Но ее нету, оппозиции-то», — заключил телеведущий.

Ранее Познер в эфире «Эха Москвы» заявил, что Запад оказал существенное влияние на взгляды президента РФ Владимира Путина.

