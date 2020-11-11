«Обида на Россию». В Ереване оценили шансы Пашиняна сохранить пост

«Нынешние протесты - это проявление некоего эмоционального шока. Сейчас их пытаются превратить в политическое действо. Есть заявление 17 партий, они ищут консенсус, чтобы затем возглавить уличное движение. Количество недовольных людей немалое, есть примерно под 100 тысяч беженцев из Карабаха, и не всем из них есть куда возвращаться. Кроме того, начнут возвращаться с фронта солдаты, которые тоже вряд ли поддержат действующую власть. Так что у протестов есть шанс, ведь по традиции им удается повлиять на политическую ситуацию в стране», - сказал политолог.

Искандарян также рассказал, что из себя представляет оппозиционная партия «Дашнакцутюн» как политическая сила.

«Это историческая партия, основанная в 1890 году. Она была правящей в 1918-1920 годах. В СССР она была запрещена, действовала в армянской диаспоре, потом с независимостью вернулась. Представители несколько раз избирались в парламент, но на последних выборах не прошли. Тем не менее, партия действует. Это партия национального типа, которая стоит на несколько консервативных идеях. Но конечно ее одной недостаточно для того, чтобы руководить протестами, так как она не настолько влиятельна и крупна», - отметил политолог.

Он оценил вероятность аннулирования новой властью соглашения с Россией и Азербайджаном.

«Такое может быть, только это ничего не изменит. Российские миротворцы уже располагаются на линии соприкосновения, часть территорий Армения отдаст. Возобновлять войну заново без поддержки извне просто нереалистично», - считает Искандарян.

Политолог также рассказал, как граждане Армении относятся к России после войны в Карабахе.

«Ну, определенная обида есть на Россию. Люди на улице ведь не политологи, не юристы и не специалисты по безопасности. Ожидание помощи было, несмотря на то, что Карабах не является частью Армении. Эта война является чрезвычайно важной для всех армян», - подчеркнул он.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что ему показались подозрительными действия армянских военных перед заключением соглашения. По его словам, имел место не просто сговор, а госизмена Пашиняна. Стрелков считает, что армянские войска специально не заняли Шушу в то время, как карабахские ополченцы были скованы боями на остальной линии фронта.

Согласно подписанному соглашению, Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом город Шуша, о взятии которого ранее заявили в Баку, не попадает в перечень передаваемых Азербайджану территорий. Кроме того, до 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский район и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

