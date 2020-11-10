«Измена Пашиняна». Стрелков допустил умышленный удар Баку по российскому Ми-24

«Думаю, что соглашение было в черновике готово еще несколько дней назад. Даже если бы Азербайджан умудрился сбить не один, а три вертолета, это никак бы не повлияло на заключение соглашения. Азербайджан мог обстрелять любой вертолет на территории Карабаха, и это ничего бы не изменило. Это показала реакция Москвы. Турецкая коалиция настолько была уверена в своих силах, что могла делать, что угодно на тот момент. Возможно, они бы выстрелили, даже зная, что вертолет российский», - сказал Стрелков.

Сбитый самолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы на территории Армении. Примечательно, что сама база находится в Гюмри, то есть в другой части страны. Стрелков предположил, куда направлялась колонна с сопровождением.

«Соглашение подразумевает создание экстерриториального коридора из Нахичевани до основной территории Азербайджана, который должен находиться под контролем российских миротворцев в кавычках и пограничной службы ФСБ. Я не исключаю, что колонна войск уже двигалась согласно необнародованному соглашению. Безусловно, она выполняла боевую задачу, иначе не было бы воздушного сопровождения», - рассказал бывший министр обороны ДНР.

Кроме того, Стрелкову показались подозрительными действия армянских военных перед заключением соглашения.

«Думаю, что имел место не просто сговор, а конкретная измена Пашиняна. Ситуация под Шушой напоминает госизмену. Ведь армянские войска специально не заняли стратегический объект перед тем, как турки создали угрозу. В то время, как карабахские ополченцы были скованы боями на остальной линии фронта, Шушу могли взять под защиту только армянские войска», - считает он.

Заключенное соглашение подразумевает полное прекращение огня. Согласно документу, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых им позициях и проводят обмен пленными. Кроме того, российских миротворцев развернут вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом город Шуша, о взятии которого ранее заявили в Баку, не попадает в перечень передаваемых Азербайджану территорий. Кроме того, до 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский район и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

