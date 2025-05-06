«Предмет насмешек!»: Провал Мерца на выборах может стоить ему поста канцлера ФРГ
В Германии неожиданно наступило безвластие, и если Фридриха Мерца всё же утвердят во главе правительства, никакой стабильности в стране не будет, сказал НСН Александр Рар.
Сегодня в Германии фактически нет власти — старое правительство во главе с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем ушло, а глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц провалился на выборах канцлера в первом туре, это стало серьезным ударом по демократии и повлекло кризис в стране. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Депутаты Бундестага не смогли избрать Мерца канцлером в первом туре. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания парламента. Лидер победившей партии на выборах получил только 310 голосов из 630 вместо необходимых 316. Еще 307 человек проголосовали против его кандидатуры. Кроме того, газета Bild сообщила, что Мерц отказался от проведения второго тура 6 мая. Рар предположил, что голосование перенесли на пятницу, 9 мая.
«Голосование, по всей видимости, пройдет в пятницу, 9 мая. До этого времени лидеры Христианско-Демократической партии и Социал-Демократической партии намерены угрожать, наказывать, искать в собственных рядах тех, кто не проголосовал за Мерца на закрытом голосовании, и заставлять их проголосовать “правильно” во втором туре. Также будет сделано все для того, чтобы вести переговоры с “Альтернативой для Германии”, с “левыми”, с “зелеными”, будут предприняты попытки уговорить их проголосовать за Мерца. Мерц не получил большинство голосов парламента, хотя оно у него теоретически есть. Социал-демократическая партия и Христианско-демократическая партия создали коалицию, написали правительственную программу, назначили министров и были готовы с сегодняшнего дня переезжать в свои министерства и начинать руководить страной», — сказал Рар.
Собеседник НСН отметил, что Германия фактически осталось без правительства, и это нанесло серьезный урон демократической системе.
«Проблема в том, что бывшего правительства тоже нет — бывший канцлер Олаф Шольц ушел, прежние министры разъехались, и Германия неожиданно оказалась в полной прострации, потому что нет дееспособного правительства. Это очень опасная ситуация для ФРГ как для лидера Европы. Хотя никакой революции, никаких социальных потрясений сегодня не произойдет, но удар по демократической системе нанесен очень серьезный. Нельзя исключить того, что Мерц может сдаться и не пойти на третий тур, если провалится на втором. Тогда христианским демократам придется искать нового лидера. Это может стать баварец Маркус Зедер, шансов быть избранным у него побольше, чем у Мерца. Возможны также перевыборы парламента, на которых сможет победить даже “Альтернатива для Германии”, объявленная экстремистской и опасной партией, что вынудит Христианско-демократическую партию идти с ней в коалицию. При этом серьезного экономического кризиса еще нет, надеюсь, что его и не будет», — добавил политолог.
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В заключение Рар заявил, что Мерц не будет пользоваться авторитетом у граждан Германии и станет предметом насмешек.
«Мерц будет слабым канцлером, предметом насмешек, ему будет не хватать авторитета. Он сам должен это понимать, но он жаждет власти, и, думаю, во втором туре Мерца изберут. Впоследствии он будет заниматься поиском виновных, обвиняя во всех грехах “Альтернативу для Германии” и дальше бодаясь с Россией как с якобы главным виновником всех внутренних проблем Германии. Жесткость в проведении реформ он показать не сможет, потому что у него связаны руки. Это примитивный ход, но, боюсь, что правительство пойдет на него, чтобы улучшить свой рейтинг. Ни к чему хорошему и стабильному это не приведет», — подытожил он.
Ранее Рар предположил, что Мерц не продержится на посту канцлера ФРГ дольше двух лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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