Сегодня в Германии фактически нет власти — старое правительство во главе с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем ушло, а глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц провалился на выборах канцлера в первом туре, это стало серьезным ударом по демократии и повлекло кризис в стране. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

Депутаты Бундестага не смогли избрать Мерца канцлером в первом туре. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания парламента. Лидер победившей партии на выборах получил только 310 голосов из 630 вместо необходимых 316. Еще 307 человек проголосовали против его кандидатуры. Кроме того, газета Bild сообщила, что Мерц отказался от проведения второго тура 6 мая. Рар предположил, что голосование перенесли на пятницу, 9 мая.