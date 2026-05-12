Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич в эфире Первого канала поделилась воспоминаниями о школьных годах российского лидера.

Педагог рассказала, что в их учебном заведении Путин считался самым крепким и волевым мальчиком. Она подчеркнула: окружающие интуитивно чувствовали его внутренний стержень, поэтому никто не решался вступать с ним в конфликт.

«А, это Путин? Не-не» — так, по её оценке, реагировали остальные дети, и этого было достаточно.