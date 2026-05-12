Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич в эфире Первого канала поделилась воспоминаниями о школьных годах российского лидера.

Педагог рассказала, что в их учебном заведении Путин считался самым крепким и волевым мальчиком. Она подчеркнула: окружающие интуитивно чувствовали его внутренний стержень, поэтому никто не решался вступать с ним в конфликт.

«А, это Путин? Не-не» — так, по её оценке, реагировали остальные дети, и этого было достаточно.

Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»

Гуревич также отметила, что отец Путина Владимир Спиридонович выстроил грамотную систему воспитания: проявлял требовательность и нацеливал сына на лидерские позиции.

Педагог обратила внимание, что Путин умеет находить общий язык с людьми и понимать их потребности, сообщают «Известия».

«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — заявила Гуревич.

Ранее сообщалось, что Путин за рулем авто заехал за своей учительницей в гостиницу на Арбате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Щербак Александр
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры