Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе
Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич в эфире Первого канала поделилась воспоминаниями о школьных годах российского лидера.
Педагог рассказала, что в их учебном заведении Путин считался самым крепким и волевым мальчиком. Она подчеркнула: окружающие интуитивно чувствовали его внутренний стержень, поэтому никто не решался вступать с ним в конфликт.
«А, это Путин? Не-не» — так, по её оценке, реагировали остальные дети, и этого было достаточно.
Гуревич также отметила, что отец Путина Владимир Спиридонович выстроил грамотную систему воспитания: проявлял требовательность и нацеливал сына на лидерские позиции.
Педагог обратила внимание, что Путин умеет находить общий язык с людьми и понимать их потребности, сообщают «Известия».
«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — заявила Гуревич.
Ранее сообщалось, что Путин за рулем авто заехал за своей учительницей в гостиницу на Арбате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
