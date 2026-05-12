В Совфеде ответили на угрозу Литвы из-за атаки на Украину после окончания перемирия

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что Москва не вела переговоров с Вильнюсом о параметрах прекращения огня, поэтому литовской стороне стоит воздержаться от нравоучений в адрес РФ, пишет «Лента.ру».

Ранее глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис анонсировал направление дипломатического протеста России в связи с ночными ударами по украинским объектам, которые произошли после истечения срока действия режима тишины. По версии министра, российская сторона не продемонстрировала готовности к деэскалации в оговоренный период.