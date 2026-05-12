В Совфеде ответили на угрозу Литвы из-за атаки на Украину после окончания перемирия
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что Москва не вела переговоров с Вильнюсом о параметрах прекращения огня, поэтому литовской стороне стоит воздержаться от нравоучений в адрес РФ, пишет «Лента.ру».
Ранее глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис анонсировал направление дипломатического протеста России в связи с ночными ударами по украинским объектам, которые произошли после истечения срока действия режима тишины. По версии министра, российская сторона не продемонстрировала готовности к деэскалации в оговоренный период.
Джабаров парировал, что подобные заявления из Вильнюса лишь обостряют обстановку в европейском регионе. Он добавил, что Литва, по его мнению, неправомерно занимает позицию, позволяющую ей давать оценки действиям такой державы, как Россия.
Парламентарий также предложил коллегам из прибалтийской республики прокомментировать факты пролета украинских беспилотников через национальное воздушное пространство, а также обратить внимание на эпизоды нарушения договоренностей со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
