Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России

Российская экономика продемонстрировала рост на 10% в реальном выражении за трехлетний период. Об этом министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, состоявшейся во вторник.

Глава Минэкономразвития охарактеризовал такие показатели как весьма позитивные. Он также напомнил, что по паритету покупательной способности страна занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, и эта позиция, по его оценке, сохранится в обозримой перспективе.

Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться

Отдельное внимание в докладе было уделено макроэкономической стабильности. Инфляция на 4 мая зафиксирована на уровне 5,4%, что, как отметил Решетников, формирует предпосылки для возможного смягчения денежно-кредитного курса.

Несмотря на внешнее давление, национальная экономика показала устойчивость, подчеркнул министр. Доля импортной продукции в структуре ВВП заметно уменьшилась, что свидетельствует о возрастающей опоре на внутренние производственные мощности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
