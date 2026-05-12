Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России

Российская экономика продемонстрировала рост на 10% в реальном выражении за трехлетний период. Об этом министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, состоявшейся во вторник.

Глава Минэкономразвития охарактеризовал такие показатели как весьма позитивные. Он также напомнил, что по паритету покупательной способности страна занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, и эта позиция, по его оценке, сохранится в обозримой перспективе.