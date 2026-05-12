Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»
Депутат Государственной думы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в интервью RT указал, что западным странам необходимо периодически напоминать о ядерном потенциале России. По его мнению, такое напоминание способно охладить пыл «донельзя обнаглевшего» международного сообщества.
Парламентарий акцентировал внимание на характеристиках ракетного комплекса «Сармат»: перехватить такую ракету практически нереально, а аналогичные разработки у оппонентов России пока существуют лишь на бумаге.
Журавлёв предложил европейским столицам задуматься о мощности боеголовки, способной, по его оценке, нанести катастрофический урон населению целого государства, например, Великобритании.
Депутат ГД призвал европейские страны пересмотреть объем помощи, оказываемой киевскому режиму, который он охарактеризовал как террористический. По его словам, подобная рефлексия могла бы способствовать снижению напряженности в регионе.
Ранее военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Стадионные кричалки»: Почему Шакира снова стала голосом Чемпионата мира по футболу
- Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе
- Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»
- Над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА
- Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России
- Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ
- В Совфеде ответили на угрозу Литвы из-за атаки на Украину после окончания перемирия
- Главы Минобороны ЕС поддержали разблокировку €6,6 млрд для Киева
- В Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине
- Шредер или Меркель: Кого выберет Путин в переговорщики от ЕС