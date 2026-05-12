Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»

Депутат Государственной думы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в интервью RT указал, что западным странам необходимо периодически напоминать о ядерном потенциале России. По его мнению, такое напоминание способно охладить пыл «донельзя обнаглевшего» международного сообщества.

Парламентарий акцентировал внимание на характеристиках ракетного комплекса «Сармат»: перехватить такую ракету практически нереально, а аналогичные разработки у оппонентов России пока существуют лишь на бумаге.

Журавлёв предложил европейским столицам задуматься о мощности боеголовки, способной, по его оценке, нанести катастрофический урон населению целого государства, например, Великобритании.

Депутат ГД призвал европейские страны пересмотреть объем помощи, оказываемой киевскому режиму, который он охарактеризовал как террористический. По его словам, подобная рефлексия могла бы способствовать снижению напряженности в регионе.

Ранее военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
