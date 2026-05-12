Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»

Депутат Государственной думы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в интервью RT указал, что западным странам необходимо периодически напоминать о ядерном потенциале России. По его мнению, такое напоминание способно охладить пыл «донельзя обнаглевшего» международного сообщества.

Парламентарий акцентировал внимание на характеристиках ракетного комплекса «Сармат»: перехватить такую ракету практически нереально, а аналогичные разработки у оппонентов России пока существуют лишь на бумаге.