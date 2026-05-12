Над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА
Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных с украинской стороны, были ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Беспилотники были сбиты над территориями двух регионов – Белгородской и Брянской областей, уточнили в военном ведомстве.
Согласно данным Минобороны, перехват и уничтожение воздушных целей осуществлялись дежурными расчетами ПВО в промежуток с 17:00 до 20:00 мск 12 мая.
Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные оперативно интегрируют опыт боевого использования беспилотников, накопленный в ходе украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
