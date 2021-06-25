Глава Евросовета подтвердил намерение ЕС продлить антироссийские санкции
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своём Twitter заявил, что на саммите ЕС было принято политическое решение вновь продлить экономические санкции против России.
Он отметил, что Россия должна сделать всё для выполнения Минских соглашений.
«У нас снова была дискуссия о России. Это была попытка прояснить, как мы хотим реализовать наши пять руководящих принципов, когда речь идет о наших отношениях с Россией», - написал политик.
По его словам, было принято решение до 31 января 2022 года продлить действие ограничений и это решение официально вступит в силу после того, как будет завершена формальная процедура.
Ранее лидеры стран Евросоюза отклонили предложение ФРГ и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Свободная пресса». Против этой инициативы выступили около десяти стран ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru