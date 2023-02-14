В ОДКБ заявили о попытках Запада расшатать обстановку в зоне ответственности организации

«Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная», — цитирует Сидорова ТАСС.

По словам начальника Объединенного штаба, основной источник вызовов и угроз военной безопасности — это деструктивная деятельность части западных элит. Сидоров подчеркнул, что Запад расшатывает обстановку вокруг ОДКБ «и внутри отдельных ее государств-членов».

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал членов ОДКБ к консолидации, пишет РИА ФАН. Глава республики также отметил, что каждой из стран организации придется придется четко определить свою политику по конфликту на Украине, сообщает Ura.ru.

