Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе
Странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо сплотиться и действовать вместе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", - сказал глава Белоруссии на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.
Лукашенко также призвал членов ОДКБ к решению конфликтов на границах государств - членов организации. В частности, президент напомнил о проблемах на Кавказе и Центральной Азии. Он призвал их "разрешить, и, насколько возможно, сплотить ОДКБ в эти непростые времена".
Ранее генеральный секретарь ОДКБ объявил о планах провести на территории Белоруссии три учения организации с названиями "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". Целью мероприятий, по словам Тасмагамбетова, станет обеспечение боевой готовности союзных сил.
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