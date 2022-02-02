Ученик погиб при стрельбе в школе вблизи Миннеаполиса

Ученик школы вблизи Миннеаполиса (штат Миннесота) погиб при стрельбе на территории учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что еще один ребенок тяжело ранен. Его состояние оценивается как критическое.

В настоящее время полиция разыскивает человека, устроившего стрельбу.

Школа, где произошла стрельба, находится в предместье Миннеаполиса. По данным агентства, в ней учатся 200 человек.

Ранее во вторник сообщалось о стрельбе в колледже в городе Бриджуотер (штат Вирджиния, США).