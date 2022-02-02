Ученик погиб при стрельбе в школе вблизи Миннеаполиса
Ученик школы вблизи Миннеаполиса (штат Миннесота) погиб при стрельбе на территории учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что еще один ребенок тяжело ранен. Его состояние оценивается как критическое.
В настоящее время полиция разыскивает человека, устроившего стрельбу.
Школа, где произошла стрельба, находится в предместье Миннеаполиса. По данным агентства, в ней учатся 200 человек.
Ранее во вторник сообщалось о стрельбе в колледже в городе Бриджуотер (штат Вирджиния, США).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Госдеп: США готовы к дипломатическому взаимодействию с РФ
- Марокко изменило правила въезда в страну
- В Вирджинии произошла стрельба в колледже
- Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ
- Джонсон: Вторжение РФ на Украину стало бы поражением для Путина
- Путин предупредил о возможных проблемах с газом в Европе
- Путин: Россию «кинули», пообещав не продвигать НАТО на восток
- Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»
- Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности
- «От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru