В Вирджинии произошла стрельба в колледже

Стрельба произошла в колледже в городе Бриджуотер (штат Вирджиния, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение школы на официальном сайте.

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В сообщении призвали учащихся и преподавателей укрыться на месте, подчеркнув, что это не учебная тревога.

Отмечается, что стрелок находится на территории университета, выстрелы прозвучали в одном из корпусов.

Данных о пострадавших нет. В колледже отметили, что находятся на связи с местными властями.




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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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