В Вирджинии произошла стрельба в колледже

В сообщении призвали учащихся и преподавателей укрыться на месте, подчеркнув, что это не учебная тревога.

Отмечается, что стрелок находится на территории университета, выстрелы прозвучали в одном из корпусов.

Данных о пострадавших нет. В колледже отметили, что находятся на связи с местными властями.







