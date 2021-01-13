Участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет заключения

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что некоторым участникам штурма здания Конгресса грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции и.о. прокурора подчеркнул, что часть обвинений проходит по тяжким статьям. Шервин добавил, что ФБР и прокуратура устанавливает признаки сговора в действиях протестующих. Шервин отметил, что особое внимание уделяется тем нарушителям, которые размешали на территории Конгресса взрывные устройства.

Он подчеркнул, что власти "найдут всех", кто участвовал в беспорядках. Ранее стало известно о возбуждении более чем 160 дел по факту штурма Капитолия в столице США.

Шервин также рассказал журналистам о том, что судебные заседания по делам протестующих уже начали рассматриваться. И.о. прокурора выразил уверенность в том, что эти дела - "только начало" масштабных расследований.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс СШАВыборы в СШАБеспорядки
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