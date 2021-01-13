Участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет заключения

На пресс-конференции и.о. прокурора подчеркнул, что часть обвинений проходит по тяжким статьям. Шервин добавил, что ФБР и прокуратура устанавливает признаки сговора в действиях протестующих. Шервин отметил, что особое внимание уделяется тем нарушителям, которые размешали на территории Конгресса взрывные устройства.

Он подчеркнул, что власти "найдут всех", кто участвовал в беспорядках. Ранее стало известно о возбуждении более чем 160 дел по факту штурма Капитолия в столице США.

Шервин также рассказал журналистам о том, что судебные заседания по делам протестующих уже начали рассматриваться. И.о. прокурора выразил уверенность в том, что эти дела - "только начало" масштабных расследований.

