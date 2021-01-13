ФБР завело около 160 дел после беспорядков в Конгрессе США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США завело более 160 дел после незаконного вторжения сторонников республиканцев в Конгресс США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивена Д'Антуоно.
На пресс-конференции во вторник он отметил, что работа проведена за шесть дней, и назвал это "вершиной айсберга". - сказал он. И.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин в свою очередь предположил, что число открытых дел в ближайшее время будет увеличиваться и достигнет нескольких сотен.
По мнению Шервина, рост дел будет происходить "в геометрической прогрессии". Он добавил, что обвинения по 70 делам уже предъявлены. Штурм Капитолия сторонниками действующего президента произошел 6 января. Во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
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