ФБР завело около 160 дел после беспорядков в Конгрессе США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США завело более 160 дел после незаконного вторжения сторонников республиканцев в Конгресс США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивена Д'Антуоно.

На пресс-конференции во вторник он отметил, что работа проведена за шесть дней, и назвал это "вершиной айсберга". - сказал он. И.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин в свою очередь предположил, что число открытых дел в ближайшее время будет увеличиваться и достигнет нескольких сотен.

По мнению Шервина, рост дел будет происходить "в геометрической прогрессии". Он добавил, что обвинения по 70 делам уже предъявлены. Штурм Капитолия сторонниками действующего президента произошел 6 января. Во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

