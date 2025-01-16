Участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения к началу досрочного голосования, которое начнется 21 января. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД страны Александр Купченя.

«Шоу надо?»: Лукашенко объяснил, почему не участвует в предвыборных дебатах

По его словам, половина мест, где находятся участки для голосования, будет оборудована системами видеонаблюдения республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Купченя отметил, что проводятся дополнительные инструктажи по порядку несения службы, с личным составом организована отработка типовых алгоритмов действий во взаимодействии с председателями избирательных комиссий.

Он также подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск с 20 января переводятся на усиленный вариант несения службы.

Ранее госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в Белоруссии перед выборами главы государства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияВыборы

Горячие новости

Все новости

партнеры