Совбез Белоруссии заявил об активности иностранных спецслужб перед выборами
Иностранные спецслужбы активизировались в Белоруссии перед выборами главы государства, заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».
«Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», - сказал он.
Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что западные страны добиваются смены власти в Белоруссии и разрыва союзнических отношений с Россией. По его словам, основные методы – дискредитация власти перед населением и международным сообществом, дезинформация, внесение раскола в госаппарат, силовой блок, а также политическое и другое гибридное давление по надуманным поводам и нанесение ущерба экономике.
Ранее власти Белоруссии отказались открывать за границей участки для голосования на выборах президента. Решение связано «с отсутствием мер безопасности на участках», ранее создаваемых на территории других стран. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов в Черном море
- У берегов Ялты обнаружили и ликвидировали пятно мазута
- ВЦИОМ: Средние траты россиян на Новый год составили 64 439 рублей
- В Иркутской области ветеранам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей
- Аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям
- Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода
- «Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио
- Роспотребнадзор усилит контроль за рыбой и морепродуктами из Черного моря
- СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
- В Японии предупредили о риске землетрясения магнитудой 8–9 в разломе Нанкай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru