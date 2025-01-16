Совбез Белоруссии заявил об активности иностранных спецслужб перед выборами

Иностранные спецслужбы активизировались в Белоруссии перед выборами главы государства, заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

«Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», - сказал он.

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Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что западные страны добиваются смены власти в Белоруссии и разрыва союзнических отношений с Россией. По его словам, основные методы – дискредитация власти перед населением и международным сообществом, дезинформация, внесение раскола в госаппарат, силовой блок, а также политическое и другое гибридное давление по надуманным поводам и нанесение ущерба экономике.

Ранее власти Белоруссии отказались открывать за границей участки для голосования на выборах президента. Решение связано «с отсутствием мер безопасности на участках», ранее создаваемых на территории других стран. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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