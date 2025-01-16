«Шоу надо?»: Лукашенко объяснил, почему не участвует в предвыборных дебатах
Сегодня нужны не слова, а дела. Как пишет БелТА, такое заявление сделал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Комментируя избирательную кампанию, он указал, что не следит за её ходом и не видел ни одних дебатов, так как на это у него нет времени.
«Сейчас не до дебатов... Нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, «весело» бы было... А что потом?» - поинтересовался Лукашенко.
Он также добавил, что «продолжает заниматься своими вопросами».
Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на очередных президентских выборах, которые пройдут в республике 26 января, сообщает RT.
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