«Шоу надо?»: Лукашенко объяснил, почему не участвует в предвыборных дебатах

Сегодня нужны не слова, а дела. Как пишет БелТА, такое заявление сделал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти

Комментируя избирательную кампанию, он указал, что не следит за её ходом и не видел ни одних дебатов, так как на это у него нет времени.

«Сейчас не до дебатов... Нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, «весело» бы было... А что потом?» - поинтересовался Лукашенко.

Он также добавил, что «продолжает заниматься своими вопросами».

Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на очередных президентских выборах, которые пройдут в республике 26 января, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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