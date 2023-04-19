«Убеждение вместо бойкота!»: В КПРФ назвали ДЭГ «коробкой с бананами»

В России выборы признаются состоявшимися, даже если голосуют три человека, поэтому коммунисты не будут их бойкотировать, сказал в эфире НСН Сергей Обухов.

Коммунисты продолжат бороться с системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), но не будут бойкотировать выборы, заявил в интервью НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев ранее сообщил, что на сентябрьских выборах в ДЭГ «вероятно, будут участвовать 22 субъекта».

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«Мы постоянно это обсуждаем. Ключевой момент для нас - доказать, что это неконтролируемая, непрозрачная, не обеспечивающая транспарентность форма голосования. Сам факт, что Центризбирком и Минцифры в нарушение закона отказываются предоставлять депутатам Госдумы необходимую техническую документацию связанную с ДЭГом, подтверждает наши предположения, что ДЭГ – это большая коробка из-под бананов, к которой привинчены мигающие лампочки», - сказал Обухов.

При этом он подчеркнул, что в КПРФ будут бороться с ДЭГ не бойкотами, а убеждением, политическими и юридическими путями.

«Бойкотировать выборы – это последнее дело. Тем более, у нас любые выборы могут состояться. Например, в Тюменской области на выборы пришли три человека из всех жителей поселка, и они состоялись. Дальше боремся и в юридическом, и в политическом, и в судебном направлении. Самое главное, - убеждаем общество, что это не транспарентно. Первое направление – это формирование общественного мнения о неприемлемости и нетранспарентности этого вида голосования. Второе – убеждение граждан, что лучше открыто идти и голосовать традиционными способами», - разъяснил секретарь ЦК КПРФ.
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Он также рассказал о случае из личной практики.

«Я как лично пострадавший от ДЭГа просто видел, что из администрации спускают некую бумажку с цифрами, ее переписывает избирательная комиссия, ставит печать, и результаты объявляются», - заключил собеседник НСН.

Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жалобы КПРФ на ДЭГ являются «хайпом».

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ФОТО: РИА Новости
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