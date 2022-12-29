«Хайп!»: Зампред ЦИК о жалобах КПРФ на электронное голосование

Если КПРФ захочет, то в любой момент может предложить законодательные изменения процедуры дистанционного электронного голосования, отметил в эфире НСН Николай Булаев. 

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) получала от КПРФ письма с жалобами на процедуру дистанционного электронного голосования, однако члены партии получали исчерпывающие ответы, а потом вновь писали претензии, рассказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев в разговоре с НСН.

Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование

Накануне ранее сотрудничавший с КПРФ журналист и политик Максим Шевченко предложил партии отказаться от участия в выборах всех уровней и сложить все мандаты в знак протеста против дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Николай Булаев отметил, что система дистанционного электронного голосования зарекомендовала себя хорошо.

«КПРФ регулярно присылают в ЦИК письма, пишут какие-то вопросы. Неоднократно им все объясняли, они уходили удовлетворенными, а потом снова писали. Это обычная перманентная ситуация. У них есть право законодательной инициативы, они могут ее реализовать. Пусть вносят, а как законодатели примут решение, так мы и будем работать. Это то, что на языке людей, работающих в интернете, называется хайпом. Система дистанционного электронного голосования зарекомендовала себя хорошо. Никто не выиграл ни одного суда у ЦИК по вопросу применения ДЭГ», - сказал Булаев.

Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что КПРФ не откажется от участия в выборах даже в знак протеста против дистанционного электронного голосования.

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ФОТО: РИА Новости
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