Проверка голосов: Депутат Нилов выступил за изменение электронного голосования

Дистанционное электронное голосование может остаться в России лишь в том случае, если граждане смогут проверить, не искажен ли их голос, в противном случае ДЭГ нужно отменить, заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Олег Нилов в разговоре с НСН.

Накануне депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект нового Избирательного кодекса РФ, который предполагает отказ от многодневного голосования в пользу однодневного и отмену практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Олег Нилов отметил, что электронное голосование можно продолжать проводить лишь при одном условии.