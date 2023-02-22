Проверка голосов: Депутат Нилов выступил за изменение электронного голосования
При электронном голосовании возможность вмешательства как изнутри, так и извне, крайне повышается, отметил в эфире НСН депутат Олег Нилов.
Дистанционное электронное голосование может остаться в России лишь в том случае, если граждане смогут проверить, не искажен ли их голос, в противном случае ДЭГ нужно отменить, заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Олег Нилов в разговоре с НСН.
Накануне депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект нового Избирательного кодекса РФ, который предполагает отказ от многодневного голосования в пользу однодневного и отмену практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Олег Нилов отметил, что электронное голосование можно продолжать проводить лишь при одном условии.
«По электронному голосованию мы считали, что во время чрезвычайных ситуаций, как временная мера, оно может быть. Пандемия была как основной повод для проведения такого вида голосования. В противном случае мы считаем, что оно может быть при одном условии. Я предлагал дать возможность гражданам проверить, не искажен ли их голос. При электронном голосовании в век высоких технологий возможность вмешательства как изнутри, так и извне, очень повышается. Лучшей гарантией будет предоставить гражданину возможность пусть не в этот же день, а на следующий, на сайтах ЦИКа убедиться, что его голос, отданный открыто, зафиксирован», - сказал Нилов.
Ранее, в августе прошлого года, партия КПРФ подготовила проект Избирательного кодекса, предлагающий отказ от ДЭГ, многодневного голосования и восстановление графы «против всех» в бюллетенях. Тогда разработчики отмечали, что в законодательство предлагается ввести порядка 20 основных нововведений, часть из которых «фактически отменяет недавно введенные правила и возвращает избирательную систему к прежним требованиям», сообщает НСН.
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