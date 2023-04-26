«Война за права»: НАТО провоцирует Республику Сербскую на независимость

«То, что является предпосылкой мира в Боснии и Герцеговине, это Дейтонское соглашение. Государство изначально может существовать только при признании двух энтитетов и трех народов. Мусульмано-хорватская федерация была устроена так, что мусульмане доминировали над хорватами и хотели обнулить с помощью Запада все прерогативы, которые Республика Сербская имеет. Дейтонское соглашение все это время рушится с помощь специального представителя», - отметил Гайич.

Собеседник НСН подчеркнул, что Кристиан Шмидт уже открыто представляет интересы НАТО. Он также выразил надежду на то, что Брюссель и Лондон не пойдут на такую эскалацию.

«Нынешний специальный представитель Кристиан Шмидт находится здесь вопреки мнению России и Китая, которые постоянные члены Совбеза. Этот офис всегда являлся рычагом НАТО и политического Запада, а сейчас это абсолютно отрыто даже с формальной точки зрения. Шмидт представляет НАТО и коллективный Запад. Я надеюсь, что в Брюсселе и Лондоне не решатся на такой шаг. У Республики Сербской не останется никакого выбора, если Шмидт примет соответствующее решение. Война началась именно из-за того, что права сербов были ущемлены. Если мы снова приходим к такому сценарию, другого выбора кроме выхода не будет», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова «диагностировала» у представителя Государственного департамента США Неда Прайса раздвоение личности после комментариев последнего о заявлениях президента Республики Сербской Милорада Додика, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

