Венгрия объяснила отказ арестовывать Путина

Венгрия не сможет арестовать президента России Владимира Путина на основании ордена Международного уголовного суда, заявил представитель правительства Гергей Гуйяш. Его слова передает ТАСС.

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Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии.

Гуйяш напомнил, что против этого документа выступал экс-президент Венгрии Янош Адер, который считал, что это противоречит конституции государства.

Ранее сенатор Константин Долгов в беседе с НСН прокомментировал решение Международного уголовного суда об аресте Путина.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:СудыВенгрия

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