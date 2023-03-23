Венгрия объяснила отказ арестовывать Путина
Венгрия не сможет арестовать президента России Владимира Путина на основании ордена Международного уголовного суда, заявил представитель правительства Гергей Гуйяш. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии.
Гуйяш напомнил, что против этого документа выступал экс-президент Венгрии Янош Адер, который считал, что это противоречит конституции государства.
Ранее сенатор Константин Долгов в беседе с НСН прокомментировал решение Международного уголовного суда об аресте Путина.
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