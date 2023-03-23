Венгрия объяснила отказ арестовывать Путина

Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии.

Гуйяш напомнил, что против этого документа выступал экс-президент Венгрии Янош Адер, который считал, что это противоречит конституции государства.

Ранее сенатор Константин Долгов в беседе с НСН прокомментировал решение Международного уголовного суда об аресте Путина.

