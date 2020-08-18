В штабе Тихановской допустили суд над Лукашенко

При этом, как отмечает РИА Новости, по белорусским законам президент страны обладает неприкосновенностью.

Согласно официальным данным республиканского ЦИК, Тихановская набрала 10,1% голосов на президентских выборах, а действующий глава государства Александр Лукашенко – 80,1%. Штаб Тихановской и оппозиция в целом считают, что результаты сфальсифицированы, и требуют честных выборов. Сам Лукашенко никуда уходить не собирается и говорит, что новые выборы будут возможны только с принятием новой Конституции.

Тихановская сейчас находится в Литве. По словам Ковальковой, в ближайшее время она вернётся в Белоруссию. Также стало известно, что до конца дня 18 августа объединённая оппозиция завершит формирование координационного совета для трансфера власти в стране, передаёт Ura.ru.

