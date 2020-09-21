Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 22%

Владимира Зеленского снова поддержали бы на президентских выборах, если бы они прошли в сентябре, только 22,2% потенциальных избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет РИА Новости. При этом, весной прошлого года его поддержали более 70% граждан.

Ранее в сентябре результаты похожего опроса представила социологическая группа «Рейтинг». Опрос показал, что рейтинг действующего президента Украины Зеленского упал до 29%.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.

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Между тем, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский не понимает, что делает, и если он сохранит свой пост, то страна просто перестанет существовать. Бывший нардеп опасается, что из-за политики Зеленского судебная власть на Украине перейдёт другим странам, в результате чего те создадут «карательную вертикаль».

Мураев раскритиковал и экономическую политику главы государства, заявив, что страну грабили, дав возможность заработать американским спекулянтам, передаёт РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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