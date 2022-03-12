«У него нет шансов»: американский конгрессмен высмеял Зеленского

Политик пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что глава государства «к счастью, не присутствует на наших секретных брифингах». По словам Иссы, на таких мероприятиях «неоднократно говорилось, что у него [Зеленского] нет шансов».

Также конгрессмен высказал мнение, что помощь Вашингтона не несет реальной пользы для Украины, а введенные США санкции против России «неблагоразумны».

