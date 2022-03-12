«У него нет шансов»: американский конгрессмен высмеял Зеленского

Украинские власти «быстро развалятся» в ситуации, сложившейся на фоне спецоперации России, считает американский конгрессмен Даррелл Исса. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

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Политик пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что глава государства «к счастью, не присутствует на наших секретных брифингах». По словам Иссы, на таких мероприятиях «неоднократно говорилось, что у него [Зеленского] нет шансов».

Также конгрессмен высказал мнение, что помощь Вашингтона не несет реальной пользы для Украины, а введенные США санкции против России «неблагоразумны».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАВладимир Зеленский
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