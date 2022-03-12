СМИ: Беннет рекомендовал Зеленскому принять предложение об окончании боевых действий

По данным издания, израильский премьер высказал такое предложение в телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся во вторник. Отмечается, что в Киеве восприняли слова Беннета негативно. По словам источника, «Беннет, по сути дела, предлагает сдаться», чего украинская сторона делать не собирается.

Однако представитель премьера Израиля назвал информацию недостоверной, отметив, что Беннет «не намерен давать Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов».

