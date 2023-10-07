У Лукашенко состоялись телефонные переговоры с Путиным

По данным журналистов, главы государств провели обсуждение наиболее актуальных тем и вопросов, в том числе перспективной повестки.

Ранее Лукашенко, поздравляя Путина с днем рождения, назвал его «убедительным примером беззаветного служения Отечеству». Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.





