Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 71-летием, отметив, что жизненный путь президента России является «убедительным примером беззаветного служения Отечеству». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов ... снискали заслуженное народное признание», — говорится в поздравлении.
Как отметил Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление двусторонних связей, а также последовательную позицию по углублению интеграции между государствами. Политик выразил уверенность, что доверительное общение будет способствовать развитию отношений стран «в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства».
Лукашенко пожелал коллеге здоровья, «неисчерпаемых жизненных сил», поддержки близких и коллег.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Аэропорт Внуково восстановил работу после временных ограничений
- Частота покупок наличных долларов в России в 2,8 раза превысила продажу
- Диверсия на ГЭС ради победы ВСУ. В России предупредили о разрушительных планах Киева
- Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
- Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы на участок
- Онколог предупредила, что вейпы могут способствовать развитию рака
- В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
- Аналитик Капитонов: Поставки газа по «Силе Сибири 2» начнутся к 2030 году
- В тюрьме Эквадора погибли шесть заключенных, арестованных по делу Вильявисенсио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru