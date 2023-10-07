Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 71-летием, отметив, что жизненный путь президента России является «убедительным примером беззаветного служения Отечеству». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

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«Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов ... снискали заслуженное народное признание», — говорится в поздравлении.

Как отметил Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление двусторонних связей, а также последовательную позицию по углублению интеграции между государствами. Политик выразил уверенность, что доверительное общение будет способствовать развитию отношений стран «в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства».

Лукашенко пожелал коллеге здоровья, «неисчерпаемых жизненных сил», поддержки близких и коллег.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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