Лукашенко: Многополярный мир будет полезен всем государствам

На встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым он отметил, что от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние».

«То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая... А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит... от этого все будут иметь только пользу», - заключил белорусский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».