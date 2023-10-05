Лукашенко: Многополярный мир будет полезен всем государствам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир принесёт пользу всем государствам, сообщает РИА Новости.

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На встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым он отметил, что от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние».

«То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая... А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит... от этого все будут иметь только пользу», - заключил белорусский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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