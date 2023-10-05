Лукашенко: Многополярный мир будет полезен всем государствам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир принесёт пользу всем государствам, сообщает РИА Новости.
На встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым он отметил, что от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние».
«То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая... А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит... от этого все будут иметь только пользу», - заключил белорусский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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