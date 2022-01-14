У Финляндии нет планов по вступлению в НАТО
Хельсинки сейчас не вынашивает планов по вступлению в НАТО, заявил в пятницу финский министр иностранных дел Хаависто. По его словам, у Финляндии нет такого проекта и в будущем. Политика страны в области безопасности остается неизменной, подчеркнул глава финской дипломатии.
В то же время он отметил, что понимает давление, с которым сталкиваются Украина и Польша из-за напряженности на их границах.
«У нас ситуация другая», - добавил Хаависто.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на этой неделе объявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в объединение.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности.
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