У Финляндии нет планов по вступлению в НАТО

Хельсинки сейчас не вынашивает планов по вступлению в НАТО, заявил в пятницу финский министр иностранных дел Хаависто. По его словам, у Финляндии нет такого проекта и в будущем. Политика страны в области безопасности остается неизменной, подчеркнул глава финской дипломатии.

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина готова стать членом НАТО

В то же время он отметил, что понимает давление, с которым сталкиваются Украина и Польша из-за напряженности на их границах.

«У нас ситуация другая», - добавил Хаависто.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на этой неделе объявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в объединение.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МИДНАТОХельсинкиФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры