У Финляндии нет планов по вступлению в НАТО

В то же время он отметил, что понимает давление, с которым сталкиваются Украина и Польша из-за напряженности на их границах.

«У нас ситуация другая», - добавил Хаависто.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на этой неделе объявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в объединение.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности.

