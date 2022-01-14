Глава офиса Зеленского заявил, что Украина готова стать членом НАТО

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 14 января заявил, что его страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, в течение определенного периода Украина показала свою принципиальность. Ермак подчеркнул, что Киев рассчитывает получить конкретные сроки по этому вопросу на предстоящем саммите альянса в Мадриде летом.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

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ФОТО: РИА Новости
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