Глава офиса Зеленского заявил, что Украина готова стать членом НАТО

По его словам, в течение определенного периода Украина показала свою принципиальность. Ермак подчеркнул, что Киев рассчитывает получить конкретные сроки по этому вопросу на предстоящем саммите альянса в Мадриде летом.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

