У Евросоюза возникли «серьезные вопросы» по ситуации в Киргизии

Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и передача полномочий новому премьер-министру Садыру Жапарову вызвала серьезные вопросы у ЕС, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

В Евросоюзе отметили, что при передаче власти полномочия и обязанности президента должны исполняться в правовых рамках Конституции Киргизии с соблюдением международных обязательств государства.

Глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что через свои представительства Евросоюз находится в контакте со всеми политическими силами страны и международным сообществом.

«Европейский Союз полностью поддерживает демократический прогресс Кыргызской Республики и уверен, что он будет обеспечен и в будущем», – заключил Бюррель в своем заявлении.

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил о передаче своих полномочий премьер-министру Садыру Жарапову, подав в отставку. Свое решение он объяснил сохранением напряженности в обществе.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. ЦИК признал итоги выборов недействительными.



