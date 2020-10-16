У Евросоюза возникли «серьезные вопросы» по ситуации в Киргизии
Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и передача полномочий новому премьер-министру Садыру Жапарову вызвала серьезные вопросы у ЕС, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.
В Евросоюзе отметили, что при передаче власти полномочия и обязанности президента должны исполняться в правовых рамках Конституции Киргизии с соблюдением международных обязательств государства.
Глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что через свои представительства Евросоюз находится в контакте со всеми политическими силами страны и международным сообществом.
«Европейский Союз полностью поддерживает демократический прогресс Кыргызской Республики и уверен, что он будет обеспечен и в будущем», – заключил Бюррель в своем заявлении.
Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил о передаче своих полномочий премьер-министру Садыру Жарапову, подав в отставку. Свое решение он объяснил сохранением напряженности в обществе.
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. ЦИК признал итоги выборов недействительными.
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