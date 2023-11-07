ТАСС: Силовики задержали замглавы МВД Дагестана
7 ноября 202311:35
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По данным агентства, по месту жительства и работы Исмаилова проходят обыски. Причина задержания замминистра не называется.
Ранее экс-замглавы Минздрава Дагестана арестовали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 87 млн рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru