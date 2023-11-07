ТАСС: Силовики задержали замглавы МВД Дагестана

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

По данным агентства, по месту жительства и работы Исмаилова проходят обыски. Причина задержания замминистра не называется.

Ранее экс-замглавы Минздрава Дагестана арестовали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 87 млн рублей, напоминает RT.

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ФОТО: Управление МВД России по республике Дагестан
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