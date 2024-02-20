Глава SpaceX и Tesla прокомментировал опубликованный в X пост о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Отмечалось, что Киев проиграл в противостоянии, у ВСУ не хватает людей, и выделение Украине $60 млрд не изменит ситуацию.

Как указал Маск, вопрос в том, «сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята».

«Мирное соглашение должно было быть заключено год назад. С тех пор тысячи мальчиков погибли ни за что, а позиции Украины становятся слабее с каждым днем», — написал бизнесмен.

Ранее Маск согласился с тем, что в США лгут о положении Украины в конфликте, и на самом деле Киеву не хватает солдат, а конфликт истощает НАТО, напоминает «Свободная пресса».

