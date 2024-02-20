«Тысячи мальчиков погибли ни за что»: Маск призвал остановить конфликт на Украине
Мирное соглашение по конфликту на Украине необходимо было заключить год назад, считает миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.
Глава SpaceX и Tesla прокомментировал опубликованный в X пост о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Отмечалось, что Киев проиграл в противостоянии, у ВСУ не хватает людей, и выделение Украине $60 млрд не изменит ситуацию.
Как указал Маск, вопрос в том, «сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята».
«Мирное соглашение должно было быть заключено год назад. С тех пор тысячи мальчиков погибли ни за что, а позиции Украины становятся слабее с каждым днем», — написал бизнесмен.
Ранее Маск согласился с тем, что в США лгут о положении Украины в конфликте, и на самом деле Киеву не хватает солдат, а конфликт истощает НАТО, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru