«Тяжкое бремя»: США откажутся от постоянных баз НАТО в Прибалтике из-за экономии
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил НСН, что США не поддержат предложение Литвы о создании постоянных военных баз у российских границ.
Вашингтону не нужны новые стационарные военные базы у границ с Россией, заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с НСН. Он отметил, что подобные сооружения ложатся тяжким бременем на экономику США.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете The Times заявил, что НАТО следует отказаться от договоренностей и создать постоянные военные базы у границ России. Костикин назвал такой сценарий маловероятным.
«Это совершенно логичное высказывание в духе современной Прибалтики. В ответ на укрепление России в западном направлении и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии коллективный Запад должен предпринимать какие-то действия. В заявлении важно, что президент Литвы предлагает дезавуировать основополагающий документ между Россией и НАТО, согласно которому базы на территории новых союзников альянс строить не имеет права», - отметил он.
Акт об отношениях и сотрудничестве между НАТО и Москвой был подписан в 1997 году. Он предполагает неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.
При этом Костикин отметил, что США не пойдут на нарушение акта в большей степени по экономическим соображениям.
«Размещение баз Литве экономически выгодно - за ее обслуживание государству будут платить. Но такой сценарий маловероятен. Вопрос в том, что количество уже имеющихся баз ложится тяжким бременем на экономику США. И зачем им строить новые стационарные сооружения? Полагаю, что дело ограничится демонстрацией», - объяснил собеседник НСН.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что Германия и США понимают, что даже частичное принятие Украины в НАТО ставит альянс под угрозу начала войны с Россией, обладающей атомным оружием.
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