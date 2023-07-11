«Тяжкое бремя»: США откажутся от постоянных баз НАТО в Прибалтике из-за экономии

«Это совершенно логичное высказывание в духе современной Прибалтики. В ответ на укрепление России в западном направлении и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии коллективный Запад должен предпринимать какие-то действия. В заявлении важно, что президент Литвы предлагает дезавуировать основополагающий документ между Россией и НАТО, согласно которому базы на территории новых союзников альянс строить не имеет права», - отметил он.

Акт об отношениях и сотрудничестве между НАТО и Москвой был подписан в 1997 году. Он предполагает неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.

При этом Костикин отметил, что США не пойдут на нарушение акта в большей степени по экономическим соображениям.

«Размещение баз Литве экономически выгодно - за ее обслуживание государству будут платить. Но такой сценарий маловероятен. Вопрос в том, что количество уже имеющихся баз ложится тяжким бременем на экономику США. И зачем им строить новые стационарные сооружения? Полагаю, что дело ограничится демонстрацией», - объяснил собеседник НСН.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что Германия и США понимают, что даже частичное принятие Украины в НАТО ставит альянс под угрозу начала войны с Россией, обладающей атомным оружием.

