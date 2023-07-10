«Издевается над США»: В Турции объяснили, почему Эрдоган «проталкивает» Украину в НАТО

«Издевается над Евросоюзом и американцами. Это было серьезное заявление о том, что они нас держат столько лет в кандидатах в ЕС, и никто не обижается. Когда Турция требует чего-то конкретного у Швеции, а она это не делает, начинаются недовольства, как это можно понять? Во время встречи с Зеленским Эрдоган сказал, что Украину надо взять в НАТО, это тоже был своеобразный вызов американцам. Потому что в 2008 году американцы этот вопрос подняли якобы о членстве Украины. Сейчас США говорят, что Украину не надо брать, а Швецию надо. Такой намек», - отметил он.

Турция также считает, что ее саму не пускают в ЕС из-за условий, которые страна не может выполнить и не собирается выполнять никогда, заметил политолог.

«Идет процесс переговоров полноправного членства Турции в ЕС. Турция заинтересована в этом по экономическим соображениям. Это даст свободное передвижение, технологическую поддержку. Мы не умираем без этого, но войти в ЕС – это неплохо. Для ЕС это геополитическое значение. Идет такая игра. Было 72 новых условия, 67 из них Турция выполнила. Остальные пять нарушают национальные интересы Турцию и усложняют процесс борьбы с террористами. По мнению властей Турции, это условия невыполнимы никогда и нарушают внутреннюю Конституцию», - резюмировал он.

НАТО может предложить Украине принять в Альянс отдельные части страны, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Радиоточка НСН».

