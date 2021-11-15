«Тявканье политических карликов»: Климов высмеял антироссийскую риторику польского министра

По словам Климова, Россия остается частью Европы, поэтому все серьезные вопросы в этом регионе решаются совместно с ней.

«Не надо отдавать Европу на растерзанье разным негодяям. Мы с вами тоже в Европе находимся. В Евросоюзе те люди, которые соображают, продолжают с нами встречаться, жалуются на своих радикалов и прекрасно понимают, что без России ни одного глобального вопроса решить невозможно сегодня. Отвечать надо не столько на заявления, сколько на действия. А то каждый, кто хочет пропиариться, какую-нибудь глупость говорит, а мы реагируем. О существовании этого пана я узнал только от вас, я даже не догадывался, что такой человек находится где-то там. Вероятность введения санкций от этого прыща политического никак не зависит. Не эти политические карлики решают эти вопросы, не они! Ориентироваться на их слова при прогнозах я бы не стал. Другое дело, что есть общее вашингтонское указание сжимать санкционное давление на нас, оно никуда не делось, оно закреплено американским законом. И нам меньше всего надо надеяться, что всё само чудесным образом рассосется. Как только мы размякнем, начнем слушать всякую ересь и надеяться на чудо – так и всё», - заключил сенатор.

Ранее 15 ноября в Брюсселе прошла встреча глав МИД Евросоюза, на которой обновили список компаний, попадающих под санкции. Российская авиакомпания «Аэрофлот», по предварительным данным, в него не вошла.

