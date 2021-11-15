«Тявканье политических карликов»: Климов высмеял антироссийскую риторику польского министра
Польские политики пиарятся на антироссийских высказываниях, поэтому не стоит уделять им много внимания, призвал сенатор Андрей Климов.
Призыв вице-премьера Польши исключить Россию и Белоруссию из международных организаций не стоит забывать, но и обращать внимание на такое «тявканье» ни к чему, отметил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях. Такое предложение министр сделал в беседе с изданием Polska Times.
«Если б у него была воля, он бы нас вообще с земного шара исключить хотел, но этого не получится, поэтому что тут скажешь. Я не знаю, чем они руководствуются, я не психиатр. Идиоты, конечно, бывают на Западе, но их не большинство. Мы наблюдали кризисы гораздо более серьезные, чем этот. Я бы, честно говоря, руководствовался принципом «собака лает, караван идет». Забывать это не стоит, но обращать внимание на каждое тявканье себе дороже», - парировал сенатор.
По словам Климова, Россия остается частью Европы, поэтому все серьезные вопросы в этом регионе решаются совместно с ней.
«Не надо отдавать Европу на растерзанье разным негодяям. Мы с вами тоже в Европе находимся. В Евросоюзе те люди, которые соображают, продолжают с нами встречаться, жалуются на своих радикалов и прекрасно понимают, что без России ни одного глобального вопроса решить невозможно сегодня. Отвечать надо не столько на заявления, сколько на действия. А то каждый, кто хочет пропиариться, какую-нибудь глупость говорит, а мы реагируем. О существовании этого пана я узнал только от вас, я даже не догадывался, что такой человек находится где-то там. Вероятность введения санкций от этого прыща политического никак не зависит. Не эти политические карлики решают эти вопросы, не они! Ориентироваться на их слова при прогнозах я бы не стал. Другое дело, что есть общее вашингтонское указание сжимать санкционное давление на нас, оно никуда не делось, оно закреплено американским законом. И нам меньше всего надо надеяться, что всё само чудесным образом рассосется. Как только мы размякнем, начнем слушать всякую ересь и надеяться на чудо – так и всё», - заключил сенатор.
Ранее 15 ноября в Брюсселе прошла встреча глав МИД Евросоюза, на которой обновили список компаний, попадающих под санкции. Российская авиакомпания «Аэрофлот», по предварительным данным, в него не вошла.
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