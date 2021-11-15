Аэрофлот не попадет под санкции ЕС из-за миграционного кризиса в Белоруссии

15 ноября в Брюсселе пройдет встреча глав МИД Евросоюза, которые определят список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, российская авиакомпания «Аэрофлот» в него не войдет, сообщает ТАСС.

Ранее в рамках миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, в ЕС пригрозили приостановить полеты «Аэрофлота» и «Turkish airlines» в европейском воздушном пространстве. Причиной этому послужил якобы нелегальный перевоз мигрантов на территорию ЕС. В обеих авиакомпаниях данное заявление опровергли.