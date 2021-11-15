Аэрофлот не попадет под санкции ЕС из-за миграционного кризиса в Белоруссии
15 ноября в Брюсселе пройдет встреча глав МИД Евросоюза, которые определят список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, российская авиакомпания «Аэрофлот» в него не войдет, сообщает ТАСС.
Ранее в рамках миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, в ЕС пригрозили приостановить полеты «Аэрофлота» и «Turkish airlines» в европейском воздушном пространстве. Причиной этому послужил якобы нелегальный перевоз мигрантов на территорию ЕС. В обеих авиакомпаниях данное заявление опровергли.
По данным источника, на встрече в Брюсселе сначала будут утверждены критерии, позволяющие включать в черный список лица и организации, связанные с переправкой мигрантов в Белоруссию. Новые санкции будут идентичны ранее вводившимся. Так, физическим и юридическим лицам, попавшим под них, будет запрещен въезд в ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза будут заморожены.
Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в начале ноября. В Евросоюз попали большие группы нелегальных мигрантов. Некоторых из них удалось поймать. Сообщается о случаях избиения польскими пограничниками мигрантов. ЕС обвиняет в сложившейся ситуации Белоруссию и Россию и угрожает ввести санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Журналист и издатель Петр Верзилов объявлен в розыск
- Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
- Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана на территорию Армении
- Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»
- В Кремле оценили заявления госсекретаря США о миграционном кризисе
- Песков: Обвинять Лукашенко в миграционном кризисе неправильно
- Польская прокуратура обвинила двух граждан РФ по делу о перевозке мигрантов
- Набиуллина заявила о росте инфляции в стране из-за россиян
- Аэрофлот не попадет под санкции ЕС из-за миграционного кризиса в Белоруссии
- В Польше предложили исключить Россию и Белоруссию из международных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru