Аэрофлот не попадет под санкции ЕС из-за миграционного кризиса в Белоруссии

15 ноября в Брюсселе пройдет встреча глав МИД Евросоюза, которые определят список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, российская авиакомпания «Аэрофлот» в него не войдет, сообщает ТАСС.

Ранее в рамках миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, в ЕС пригрозили приостановить полеты «Аэрофлота» и «Turkish airlines» в европейском воздушном пространстве. Причиной этому послужил якобы нелегальный перевоз мигрантов на территорию ЕС. В обеих авиакомпаниях данное заявление опровергли.

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По данным источника, на встрече в Брюсселе сначала будут утверждены критерии, позволяющие включать в черный список лица и организации, связанные с переправкой мигрантов в Белоруссию. Новые санкции будут идентичны ранее вводившимся. Так, физическим и юридическим лицам, попавшим под них, будет запрещен въезд в ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза будут заморожены.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в начале ноября. В Евросоюз попали большие группы нелегальных мигрантов. Некоторых из них удалось поймать. Сообщается о случаях избиения польскими пограничниками мигрантов. ЕС обвиняет в сложившейся ситуации Белоруссию и Россию и угрожает ввести санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МигрантыЕвросоюзСанкцииСанкции ЕСАэрофлот
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