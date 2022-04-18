Посол РФ в США обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций. Об этом сообщает американское издание Politico.
Он поинтересовался, как после объявления антироссийских санкций можно доверять США.
До этого Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается запугать страны Латинской Америки и угрожает им введением вторичных санкций в качестве наказания за их неприсоединение к давлению на Россию.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию для зарабатывания денег и устранения конкурентов.
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