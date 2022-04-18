Посол РФ в США обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций. Об этом сообщает американское издание Politico.

Он поинтересовался, как после объявления антироссийских санкций можно доверять США.

Антонов: НАТО вела военное освоение Украины

До этого Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается запугать страны Латинской Америки и угрожает им введением вторичных санкций в качестве наказания за их неприсоединение к давлению на Россию.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию для зарабатывания денег и устранения конкурентов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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