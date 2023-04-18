Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС

По его мнению, это следствие «обвала отношений между Россией и коллективным Западом» и «деградации международных отношений».

«Стремительное погружение мирового сообщества в конфронтационную пучину превращает цифровое пространство в плацдарм для сражений», - подчеркнул Логинов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что разблокировка Twitter в России невозможна без удаления запрещённого контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

