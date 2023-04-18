Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт секретариата организации через месяц после открытия, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter

По его мнению, это следствие «обвала отношений между Россией и коллективным Западом» и «деградации международных отношений».

«Стремительное погружение мирового сообщества в конфронтационную пучину превращает цифровое пространство в плацдарм для сражений», - подчеркнул Логинов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что разблокировка Twitter в России невозможна без удаления запрещённого контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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