Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт секретариата организации через месяц после открытия, сообщает РИА Новости.
По его мнению, это следствие «обвала отношений между Россией и коллективным Западом» и «деградации международных отношений».
«Стремительное погружение мирового сообщества в конфронтационную пучину превращает цифровое пространство в плацдарм для сражений», - подчеркнул Логинов.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что разблокировка Twitter в России невозможна без удаления запрещённого контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru