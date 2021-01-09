Twitter навсегда забанил аккаунт Трампа
Twitter решил навсегда заблокировать личный аккаунт Дональда Трампа «из-за высокого риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На страницу уходящего президента США подписаны 88 млн пользователей.
«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — цитирует сообщение компании RT.
В официальном аккаунте президента США Трамп заявил, что думает о создании собственной платформы и Twitter не заставит его молчать. Упрекнул Twitter в ориентации на «левых радикалов» и отказе от принципа свободы слова. Известно, что этот твит также был удален соцсетью.
Известно, что Twitter заблокировал страницу предвыборного штаба Трампа, аккаунты его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлл.
Как заявили в Twitter, любые новые аккаунты Трампа будут также удалены.
Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети сообщил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели.
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