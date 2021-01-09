Twitter навсегда забанил аккаунт Трампа

В официальном аккаунте президента США Трамп заявил, что думает о создании собственной платформы и Twitter не заставит его молчать. Упрекнул Twitter в ориентации на «левых радикалов» и отказе от принципа свободы слова. Известно, что этот твит также был удален соцсетью.

Известно, что Twitter заблокировал страницу предвыборного штаба Трампа, аккаунты его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлл.

Как заявили в Twitter, любые новые аккаунты Трампа будут также удалены.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети сообщил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели.

