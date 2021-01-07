Крупнейшие социальные сети заморозили аккаунты Трампа

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook заморозили аккануты действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу Instagram Адама Моссери.

В пресс-службе Facebook отметили, что обнаружили в постах Трампа двукратное нарушение политики платформы и заблокировали его страницу на 24 часа.

Ранее Twitter сообщил, что блокирует функции страницы Трампа на 12 часов. Сейчас часть твитов президента недоступна, на их месте выводится сообщение, что они нарушают правила социальной сети.

Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне, где проходит утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь, глава полицейского департамента подтвердил гибель еще трех человек.





