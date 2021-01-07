Facebook заморозит страницу Трампа до конца срока

Соцсети Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели. Об этом написал глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

По словам Цукерберга, произошедшие накануне беспорядки в Вашингтоне демонстрируют желание Трампа «подорвать мирную и законную передачу власти» избранному президенту США Джо Байдену.

Как отметил основатель Facebook, действующий американский лидер использовал соцсеть «для оправдания, а не осуждения действий его сторонников», что обеспокоило людей по всему миру.

Цукерберг считает, что Трамп своими заявлениями намерен «спровоцировать дальнейшее насилие», и в связи с возможными рисками администрация соцсети заблокирует аккаунты президента «по крайней мере, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти».

Ранее Facebook на 24 часа заблокировал страницу Трампа за нарушение политики соцсети. Кроме того, аккаунт лидера США в Twitter заморозили на 12 часов.

