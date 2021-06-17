«Творческое задание?» Беглый политолог раскрыл планы Лукашенко на Протасевича

Юрий Воскресенский стал одним из первых заключенных, которого отпустили после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в Минске.

Что касается российской гражданки Софьи Сапеги, по словам политолога, ее могут депортировать в Россию для отбывания срока, если это будет выгодно самому Лукашенко.

«Если бы у Владимира Путина была политическая воля и желание, я думаю, что он нашел бы слова, которые нужно произнести Александру Лукашенко и освободить Сапегу и других заключенных. Сапега – ноунейм в Белорусском политическом пространстве. Если по белорусскому законодательству ее посчитают нарушительницей, то ее осудят и могут депортировать из Белоруссии для отбывания наказания на российской территории», - рассказал собеседник НСН.



По его словам, сегодня в Белоруссии находятся более 500 политзаключенных, судьба которых зависит от решения Лукашенко, а, точнее, от той выгоды, которую получит белорусский президент в случае освобождения того или иного гражданина.