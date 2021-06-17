«Творческое задание?» Беглый политолог раскрыл планы Лукашенко на Протасевича
Дмитрий Болкунец рассказал НСН, как политзаключенные помогают Лукашенко зарабатывать очки на международной арене.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, который спасаясь от президента Александра Лукашенко был вынужден бежать из России в Европу, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что оппозиционера Романа Протасевича могут отпустить под залог в ближайшее время с определенными условиями.
«Белорусские власти сейчас попытаются его достать из клетки и внедрить в псевдооппозиционное пространство, чтобы он играл роль раскаявшегося оппозиционера, который пытается искупить свою вину какой-то деятельностью. Поэтому я допускаю, что Роман Протасевич в ближайшее время может быть отпущен под залог и получит какую-нибудь роль рядом с Юрием Воскресенским. Допускаю, что ему какое-то творческое задание дадут», - отметил Болкунец.
Юрий Воскресенский стал одним из первых заключенных, которого отпустили после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в Минске.
Что касается российской гражданки Софьи Сапеги, по словам политолога, ее могут депортировать в Россию для отбывания срока, если это будет выгодно самому Лукашенко.
«Если бы у Владимира Путина была политическая воля и желание, я думаю, что он нашел бы слова, которые нужно произнести Александру Лукашенко и освободить Сапегу и других заключенных. Сапега – ноунейм в Белорусском политическом пространстве. Если по белорусскому законодательству ее посчитают нарушительницей, то ее осудят и могут депортировать из Белоруссии для отбывания наказания на российской территории», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня в Белоруссии находятся более 500 политзаключенных, судьба которых зависит от решения Лукашенко, а, точнее, от той выгоды, которую получит белорусский президент в случае освобождения того или иного гражданина.
«Софья Сапега – не единственный гражданин России, который находится под стражей в Белоруссии и обвиняется в каких-то правонарушениях, поэтому в этой ситуации Лукашенко будет руководствоваться соображениями, почему именно Софья Сапега. Более того, чем больше шума придается этой истории, тем больше Лукашенко получает на этом своих политических очков в каких-то торгах, которые он теоретически ведет с Западом или с Востоком», - отметил он.
Болкунец напомнил, что сейчас в Белоруссии находится более 500 заключенных, которые признали политическими.
«По некоторым данным, их тысяча и больше. Я знаю, что родители многих этих лиц пишут слезные письма Лукашенко, просят помиловать их родственников. В этой ситуации Лукашенко не важно, кто является родителями, или какое гражданство у заключенных. В этой ситуации он будет для себя какие-то бонусы получать. В прошлом году был громкий случай, когда Лукашенко позвонил Помпео, пятиминутный телефонный разговор привел к тому, что в течение суток был освобожден Виталий Шкляров, потому что у США есть инструменты, на которые можно нажать», - объяснил он.
Ранее живущий в Приморском крае отец задержанной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече и милосердии к его дочери.
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