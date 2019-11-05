«Твиттер Трампа заменил дипломатию». Экс-замгенсека ООН о новом после США в РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия готова дать согласие на назначение первого замгоссекретаря США Джона Салливана в качестве нового посла США в Москве. Представитель ведомства отметил, что все зависит от того, как пройдет процесс его окончательного утверждения сенатом конгресса США, сообщает «Интерфакс». Ранее в октябре президент США Дональд Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России. Как второй человек в госдепартаменте, он курирует российско-американское сотрудничество в области борьбы с терроризмом и стратегической безопасности. Считается, что Салливан играл ключевую роль в высылке российских дипломатов после отравления в 2018 году в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Смена посла, скорее всего, не сможет заметно изменить отношения России и США, отметил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

«С учетом нынешнего состояния отношений между США и РФ, от посла многое зависеть не может. Но что-то может… Думаю, что он будет предпринимать для этого шаги. Роль посла в современном мире важна, но не настолько, как в 18-19 веке. Сейчас главы государств общаются между собой по телефону, некоторые в твиттере проводят дипломатию. Роль посла важна в таких вещах, которые мы не все видим», — сказал дипломат.