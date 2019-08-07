Перезагрузка не поможет. Отставка посла США в России глазами мировых СМИ

Американский посол в России Джон Хантсман уходит в отставку. В своем письме на имя президента США Дональда Трампа он заявил, что покинет пост главы американской дипмиссии в России 3 октября, и дал советы на будущее.

«Двигаясь дальше, мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам. Хотя многое из того, что нас разделяет, неразрешимо, есть общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Никакой сброс или перезагрузка не помогут, только четкое понимание наших интересов и ценностей - и практическая база для устойчивого диалога. Через нашу дипломатию мы работали, чтобы стабилизировать годы остроты и неуверенности с надеждой на лучшие отношения. Неудача — не вариант, и люди с обеих сторон заслуживают лучшего», — цитирует спецкор НСН письмо Хантсмана.

Как отмечает The Guardian, двухлетнее пребывание Хантсмана на посту посла США в России характеризовалось нередкими разногласиями с Кремлем.

«Работа Хантсмана в Москве неоднократно подрывалась трениями между двумя сверхдержавами. Вскоре после его прибытия в Москву Россия выслала сотни американских дипломатов в отместку за санкции США. Тогда госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что отношения были в самом худшем положении со времен холодной войны. Но администрация Трампа не сильно преуспела в их улучшении», — передает спецкор НСН выдержки из британской газеты.

В свою очередь, портал Axios напоминает, что Хантсмана призывали уйти в отставку прошлым летом, после саммита президентов США и России в Хельсинки, но дипломат решил тогда остаться «ввиду обязательств перед коллегами и страной в хрупкую эру российско-американских отношений».

Покидая свой пост год спустя, Джон Хантсман все же оставляет отношения между двумя странами не в лучшем состоянии, пишет Politico.

«Его решение уйти в отставку приходится на значительное охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой. Его пребывание в должности было ознаменовано санкциями в формате “око за око” и дипломатическими высылками, последствиями вмешательства России в выборы 2016 года и предупреждениями о том, что Москва планирует сделать это снова в 2020 году. США также боролись с агрессией Кремля в киберпространстве и его ролью в других международных делах, особенно в Венесуэле и Сирии, а также в новых дипломатических вылазках с Северной Кореей», — цитирует спецкор НСН статью Politico.

Газета The New York Times также отмечает, что Хантсман занимал должность посла США в России во времена расследования спецпрокурора Роберта Мюллера приписываемого Москве вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

В свою очередь, портал The Inquisitr делает акцент на том, что за несколько дней до того, как Хантсман объявил о намерении уйти в отставку, его замену обсуждали президенты России и США в ходе «секретного» телефонного разговора.

«Менее недели назад Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели секретный телефонный звонок, в котором обсудили необходимость замены бывшего губернатора Юты Джона Хантсмана на пост посла США в России. Сегодня Хантсман объявил, что покидает свой пост», — передает спецкор НСН выдержки из публикации The Inquisitr.

Отмечается, что о «секретном» телефонном разговоре двух лидеров ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации, но ни в Кремле, ни в Белом доме не подтвердили информацию о том, что Путин и Трамп обсуждали замену посла Хантсмана.

