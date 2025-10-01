Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» заявил о своей невиновности
Задержанный в Польше украинец Владимир Ж. заявил, что не причастен к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий.
По его словам, в суде его клиент не признал свою вину, указав, что не совершал никаких преступлений во вред Германии.
«Он постоянно пребывает в Польше... ведёт предпринимательскую деятельность, платит налоги и ни от кого не скрывался», - заключил юрист.
Ранее стало известно, что Владимир Ж. находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного судом в ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
